Российский голкипер не заметил гол в свои ворота в матче НХЛ

Российский голкипер Александр Георгиев пропустил курьезный гол в одном из главных матчей регулярного чемпионата НХЛ – знаменитом нью-йоркском дерби между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Рейнджерс".

Александр Георгиев NHL.com

В концовке второго периода игрок "Айлендерс" сделал бросок от синей линии. Шайба попала в стекло за воротами, после чего Георгиев, защищающий ворота "Рейнджерс", потерял ее из виду. В итоге шайба рикошетом отлетела к нападающему хозяев Жан-Габриэлю Пажо, который направил ее в ворота.

Safe to say that Jean-Gabriel Pageau (@JGPageau) has acclimated well... pic.twitter.com/DYXxHSiN9z — NHL (@NHL) February 26, 2020

Для Пажо эта шайба стала дебютной в составе "Айлендерс", форвард пополнил состав команды 24 февраля.

Матч завершился победой "Рейнджерс" в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальной хоккейной лиге произошел уникальный случай. В одном из поединков "Торонто" травмировались оба голкипера команды, в результате полматча в воротах играл обычный заливщик льда.

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