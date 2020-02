Российский голкипер не заметил гол в свои ворота в матче НХЛ

Российский голкипер Александр Георгиев пропустил курьезный гол в одном из главных матчей регулярного чемпионата НХЛ – знаменитом нью-йоркском дерби между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Рейнджерс".

В концовке второго периода игрок "Айлендерс" сделал бросок от синей линии. Шайба попала в стекло за воротами, после чего Георгиев, защищающий ворота "Рейнджерс", потерял ее из виду. В итоге шайба рикошетом отлетела к нападающему хозяев Жан-Габриэлю Пажо, который направил ее в ворота.

Safe to say that Jean-Gabriel Pageau (@JGPageau) has acclimated well... pic.twitter.com/DYXxHSiN9z