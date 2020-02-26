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26 февраля • обновлено в 15:17
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Российский голкипер не заметил гол в свои ворота в матче НХЛ

1.7т
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Российский голкипер Александр Георгиев пропустил курьезный гол в одном из главных матчей регулярного чемпионата НХЛ – знаменитом нью-йоркском дерби между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Рейнджерс".

Александр Георгиев

Александр Георгиев

NHL.com

В концовке второго периода игрок "Айлендерс" сделал бросок от синей линии. Шайба попала в стекло за воротами, после чего Георгиев, защищающий ворота "Рейнджерс", потерял ее из виду. В итоге шайба рикошетом отлетела к нападающему хозяев Жан-Габриэлю Пажо, который направил ее в ворота.

Для Пажо эта шайба стала дебютной в составе "Айлендерс", форвард пополнил состав команды 24 февраля.

Матч завершился победой "Рейнджерс" в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальной хоккейной лиге произошел уникальный случай. В одном из поединков "Торонто" травмировались оба голкипера команды, в результате полматча в воротах играл обычный заливщик льда.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НХЛ
Место
США Нью-Йорк
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