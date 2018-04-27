Главная
УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Увели за шкирки: интервью юного российского хоккеиста стало хитом сети

Читать новость на украинском

Юный российский хоккеист Амир Хабибулин волею тренера отметился, возможно, своим самым эпичным интервью в своей карьере. Нападающий "Салават Юлаева" во время детского турнира "Кубок Газпром нефти" открыл счет в суперфинале с ЦСКА, чем и привлек внимание репортеров.

Журналистка решила поинтересоваться, помнит ли Хабибулин памятный момент. Однако после короткой фразы "Да" Амира буквально за шкирки оттащил тренер и просто выпихнул его на лед.

Новости
"Оказался г*вном": хоккеист сборной России опозорился высказыванием о санкциях США

Видео этого курьезного эпизода стало вирусным в сети, набрав десятки тысяч просмотров.

Отметим, что "Салават Юлаев" потерпел итоговое поражение – 4:5. Удивительно, но еще за минуту до финальной сирены команда Хабибулина вела с преимуществом в две шайбы, однако умудрилась растерять свое преимущество.

Как сообщал "Обозреватель", юные российские хоккеисты спровоцировали массовое побоище на международном турнире в Беларуси.

Место
РоссияУфа
Поделиться в Facebook

Наши блоги