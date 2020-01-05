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5 января • обновлено в 23:33
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Россия бездарно проиграла в финале чемпионата мира по хоккею U-20

Россия бездарно проиграла в финале чемпионата мира по хоккею U-20
Напряженная встреча прошла в Чехии
7.2т Читать материал на украинском

Молодежная сборная России по хоккею проиграла сверстникам из Канады в финале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Решающая встреча 44-го турнира под эгидой ИИХФ состоялась на "Остравар-Арене" в Чехии и завершилась со счетом 4:3, при этом по ходу матча россияне лидировали 3:1.

Россия - Канада

Россия - Канада

Первый период был насыщен силовой борьбой и большим количеством нарушений правил со стороны канадцев. "Кленовые листья" не успевали за быстрыми россиянами, получив суммарно 8 минут штрафа.

Россия - Канада

Россия - Канада

Сборная России, однако, не смогла воспользоваться своими шансами, так и не забив ни одной шайбы.

Россиянам лишь на 10-й минуте второго периода удалось воспользоваться численным преимуществом и открыть счет, однако спустя минуту за задержку и удар клюшкой Россия лишилась сразу двоих хоккеистов и канадцы забили шайбу в ответ.

На третий период команды ушли с преимуществом подопечных Валерия Брагина. Денисенко забил второй гол в матче - 1:2.

В третьей 20-минутке сборные обменялись забитыми голами, притом это произошло с интервалом в 40 секунд.

На шайбу Соркина, канадцы ответили точным ударом МакМайкла - 2:3.

Кульминация настала за 9 минут до конца третьего периода, когда Воронков был удален за толчок клюшкой и Хэйтон уверенно реализовал большинство, сравняв счет - 3:3.

За 4 минуты до сирены Канада впервые в матче вышли вперед. Хоккеисты из РФ потеряли концентрацию, допустили нелепую потерю, и Томас на пятачке роскошно обыграл голкипера - 4:3.

За 2:40 канадцы заработали удаления, сборная РФ сняла голкипера но в формате 6 на 4 играла не долго. Дорофеев выбил клюшку у оппонента и сорвал все планы своей команде.

Оставалось 85 секунд, хоккеисты играли в равных составах и забить гол россияне не смогли.

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"Типичная Россия": хоккеист РФ совершил "ненормальный поступок"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне хоккейная сборная России в драматичном поединке 1/2 финала МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале россияне разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия
Тег
сборная России по хоккею
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кор Павел
Кор Павел
Можно поблагодарить сборную России за серебряную медаль, хорошо сыграли
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2
1
Кор Павел
Кор Павел
Россия играет в полуфинале ЧМ а где Украина где её молодежка, неужто с отцами горшки моют
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Поржите с мохала мохалыча https://www.facebook.com/photo.php?fbid=121021815337235&set=a.121021912003892&type=3&theater ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ,
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0
1
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Кристина Стефанова, чего синего ржать убогое
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1
1

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