Россия бездарно проиграла в финале чемпионата мира по хоккею U-20

Молодежная сборная России по хоккею проиграла сверстникам из Канады в финале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Решающая встреча 44-го турнира под эгидой ИИХФ состоялась на "Остравар-Арене" в Чехии и завершилась со счетом 4:3, при этом по ходу матча россияне лидировали 3:1.

Первый период был насыщен силовой борьбой и большим количеством нарушений правил со стороны канадцев. "Кленовые листья" не успевали за быстрыми россиянами, получив суммарно 8 минут штрафа.

Сборная России, однако, не смогла воспользоваться своими шансами, так и не забив ни одной шайбы.

Россиянам лишь на 10-й минуте второго периода удалось воспользоваться численным преимуществом и открыть счет, однако спустя минуту за задержку и удар клюшкой Россия лишилась сразу двоих хоккеистов и канадцы забили шайбу в ответ.

На третий период команды ушли с преимуществом подопечных Валерия Брагина. Денисенко забил второй гол в матче - 1:2.

В третьей 20-минутке сборные обменялись забитыми голами, притом это произошло с интервалом в 40 секунд.

На шайбу Соркина, канадцы ответили точным ударом МакМайкла - 2:3.

Кульминация настала за 9 минут до конца третьего периода, когда Воронков был удален за толчок клюшкой и Хэйтон уверенно реализовал большинство, сравняв счет - 3:3.

За 4 минуты до сирены Канада впервые в матче вышли вперед. Хоккеисты из РФ потеряли концентрацию, допустили нелепую потерю, и Томас на пятачке роскошно обыграл голкипера - 4:3.

