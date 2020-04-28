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28 апреля • обновлено в 18:39
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Онлайн-баттл "Без клюшек": хоккеист "Кременчуга" выполнил "острый" челлендж чемпиона MMA

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Хоккеист "Кременчуга" Давид Григорян съел острый перец, выполнив челлендж чемпиона MMA по версии WWFC украинца Дениса Бондаря в рамках онлайн-баттла "Без клюшек".

25 апреля Григорян и Бондарь провели онлайн-битву, защищая свои виды спорта. В конце передачи они озвучили подготовленные друг другу задания, которые нужно выполнить в течение нескольких дней. Хоккеист предложил своему оппоненту почистить зубы горчицей и нарвался на "острое" испытание.

Давид Григорян

Давид Григорян

УХЛ

Напомним, Украинская хоккейная лига совместно с ТМ "Parimatch" продолжают цикл онлайн-баттлов "Без клюшек" на Youtube-канале УХЛ, чтобы не только весело и с юмором проводить время на карантине, но и как можно чаще общаться с любимыми спортсменами.

Завтра, 29 апреля, в 19:00 в очередном выпуске онлайн-баттла "Без клюшек" на Youtube-канале УХЛ встретятся нападающий "Днепра" Денис Василенков и защитник "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее капитан ХК "Донбасс" Виктор Захаров и капитан БК "Киев-Баскет" Максим Пустозвонов провели свой онлайн-баттл "Без клюшек".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
WWFC MMA
Тег
ХК Кременчук
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