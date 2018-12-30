Обзор 26-го тура Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч

30 декабря завершился 26-й тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого МХК "Динамо" разгромно уступил "Белому Барсу", "Донбасс", уступая по ходу встречи, добыл волевую победу над "горожанами", а "Днепр", дважды обыграв "Ледяных Волков", закрепился на первом месте в турнирной таблице.

Очень мощный матч выдали подопечные Константина Буценко и сразу было понятно, что белоцерковцы хотят реабилитироваться за прошлую проигранную встречу в Харькове, тем более впервые за месяц играя при домашних трибунах. Это желание сходу отобразилось на табло – за первые 40 минут встречи в воротах харьковчан побывало 7 шайб, на что гости смогли ответить только одной шайбой.

Стоит сказать, что "динамовцы" вновь допускают одни и те же ошибки в обороне, и не новый тренер, не смена пятёрок, не помогла команде из Харькова давать положительный результат в матчах. К тому же, свою роль сыграла заряженность "барсов" победить в своём крайнем в этом году матче и закрепить за собой четвёртую строчку в таблице.

Центральный матч тура в Дружковке прогнозировано выдался очень сложным для обеих команд, ведь ставки высоки и на кону места в турнирной таблице. В этом поединке дончане смогли проявить силу своего характера, и выходя на третий период при равных 1:1, смогли выйти вперёд и вырвать три очка у своего оппонента из Кременчуга.

Да, "Кременчук" открыл счёт, но потом допустил ошибки, упустил инициативу и позволил донецкой команде сначала сравнять счёт, а потом дважды увеличить своё преимущество. Может команде Александра Савицкого не хватило везения и реализации моментов, которых, к слову, у ворот "Донбасса" было более, чем достаточно, может ненужные ошибки не позволили кременчужанам выиграть этот матч, но факт остаётся фактом – второе кряду поражение от "Донбасса" и упущенное первое место в турнирной таблице.

После минимальной победы "Днепра" над "Ледяными Волками" в минувшем матче (2:1), от киевлян стоило ожидать сопротивление и в этом поединке. Однако ещё в середине первого периода стало понятно, что "Днепр" нацелен без особого труда и нервов заработать три очка. Уставшие "Волки" были вынуждены обороняться, однако за каждую свою ошибку они расплачивались пропущенными шайбами, которых в воротах киевского клуба до конца матча насчитывалось 11 штук.

Херсонцы, в свою очередь, не уставая атаковали ворота киевского клуба и фактически не выпускали противника из их зоны, постоянно прессингуя и накаляя обстановку. Отметим, что этот поединок стал сверх результативным для нападающих Святослава Тимченко и Артёма Целогородцева, которые набрали 5 (1+4) и 4 (1+3) очков соответственно.

Таким образом, благодаря двум победам над киевлянами, "Днепр" занял первую строчку в турнирной таблице с 67 очками и оторвался от "Кременчука" на 5 баллов.

На данный момент турнирная таблица третьего сезона УХЛ-Пари-Матч выглядит таким образом: