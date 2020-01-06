"Не звонил ли Путин?" Комментатор высмеял показ в России финала МЧМ по хоккею

Российский комментатор Василий Уткин высмеял ситуацию с трансляцией финала молодежного чемпионата мира по хоккею.

Журналист отреагировал на то, что канал "Матч ТВ" показал повтор решающего матча турнира 2011 года одновременно с трансляцией Первого канала игры-2020. Из-за этого многие болельщики в РФ были уверены в победе любимой команды, а не ее поражении, как это было на самом деле.

Вот в чем вопрос. О двух трансляциях.

А не звонил ли после матча главному тренеру Брагину с поздравлениями Путин?..

Жаль, что правды не узнаем.

) — Василий Уткин 💛🖤 (@radioutkin) 6 января 2020 г.

"Вот в чем вопрос. О двух трансляциях. А не звонил ли после матча главному тренеру Брагину с поздравлениями Путин? Жаль, что правды не узнаем", – написал Уткин на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России проиграла команде Канады в финале МЧМ-2020 по хоккею, выигрывая по ходу встречи в две шайбы.

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