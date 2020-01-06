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6 января • обновлено в 19:20
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"Не звонил ли Путин?" Комментатор высмеял показ в России финала МЧМ по хоккею

1.3т
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Российский комментатор Василий Уткин высмеял ситуацию с трансляцией финала молодежного чемпионата мира по хоккею.

Журналист отреагировал на то, что канал "Матч ТВ" показал повтор решающего матча турнира 2011 года одновременно с трансляцией Первого канала игры-2020. Из-за этого многие болельщики в РФ были уверены в победе любимой команды, а не ее поражении, как это было на самом деле.

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"Вот в чем вопрос. О двух трансляциях. А не звонил ли после матча главному тренеру Брагину с поздравлениями Путин? Жаль, что правды не узнаем", – написал Уткин на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России проиграла команде Канады в финале МЧМ-2020 по хоккею, выигрывая по ходу встречи в две шайбы.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Персона
Василий Уткин
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