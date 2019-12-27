Ляп года: вратарь сборной Казахстана "начудил" на чемпионате мира по хоккею

На молодежном чемпионате мира по хоккею, который стартовал в чешских Остраве и Тршинеце, был забит невероятно курьезный автогол.

sport24.ru

В поединке сборных Швейцарии и Казахстана голкипер казахстанской команды Владислав Нурек во втором периоде допустил нелепую ошибку. 19-летний вратарь не попал клюшкой по шайбе, которая пролетела между его ног. Нурек попытался остановить шайбу коньком, но в итоге только добавил ей ускорения.

Tough own goal for Kazakhstan 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/q5X5m2D7Uo — TSN (@TSN_Sports) 26 Nollaig 2019

В итоге сборная Казахстана проиграла Швейцарии со счетом 3:5.

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В других поединках первого игрового дня Чехия переиграла Россию – 4:3, Канада добыла волевую победу над США – 6:4, а Швеция в овертайме сломила Финляндию – 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины завоевала "бронзу" молодежного чемпионата мира по хоккею-2019 в дивизионе 1В, который проходил в Киеве.

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