Капитан сборной России отметился скандальным поступком на ЧМ

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин не скрывал своего разочарования после поражения от США в полуфинале чемпионата мира. Хоккеист выругался в адрес болельщиков.

Во время церемонии награждения капитан россиян бросил шлем на лед, за что был освистан трибунами. Это не понравилось раздраженному Костину, который обматерил болельщиков.

Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. #WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT