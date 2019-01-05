Капитан сборной России отметился скандальным поступком на ЧМ

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин не скрывал своего разочарования после поражения от США в полуфинале чемпионата мира. Хоккеист выругался в адрес болельщиков.

Во время церемонии награждения капитан россиян бросил шлем на лед, за что был освистан трибунами. Это не понравилось раздраженному Костину, который обматерил болельщиков.

Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. #WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 січня 2019 р.

Клим Костин Федерация хоккея России

Позже хоккеист осознал, что поступил неправильно. На своей странице в Twitter капитан сборной России извинился перед болельщиками.

"Когда я покинул лед после нашего поражения от США, я пересмотрел видео того, что произошло и как я себя вел. Я бы хотел извиниться. Я ничем не отличаюсь от любого американца или канадца. Я хотел выиграл к несчастью для моих партнеров по команде, моей семьи и моей страны. Поражение было болезненным и тяжелым и очень ранило меня, поэтому я так низко себя повел", - написал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная сборная России по хоккею уступила своим сверстникам из США в полуфинале чемпионата мира 1:2. Поражение в шаге от финала очень расстроило российских спортсменов.