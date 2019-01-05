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Капитан сборной России отметился скандальным поступком на ЧМ

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Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин не скрывал своего разочарования после поражения от США в полуфинале чемпионата мира. Хоккеист выругался в адрес болельщиков.

Во время церемонии награждения капитан россиян бросил шлем на лед, за что был освистан трибунами. Это не понравилось раздраженному Костину, который обматерил болельщиков.

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Клим Костин

Клим Костин

Федерация хоккея России

Позже хоккеист осознал, что поступил неправильно. На своей странице в Twitter капитан сборной России извинился перед болельщиками.

"Когда я покинул лед после нашего поражения от США, я пересмотрел видео того, что произошло и как я себя вел. Я бы хотел извиниться. Я ничем не отличаюсь от любого американца или канадца. Я хотел выиграл к несчастью для моих партнеров по команде, моей семьи и моей страны. Поражение было болезненным и тяжелым и очень ранило меня, поэтому я так низко себя повел", - написал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная сборная России по хоккею уступила своим сверстникам из США в полуфинале чемпионата мира 1:2. Поражение в шаге от финала очень расстроило российских спортсменов.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
КанадаВанкувер
Тег
сборная России по хоккею
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