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Игрок сборной России по хоккею поплатился за любовь к Путину

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Знаменитый хоккеист сборной России Илья Ковальчук, который несколько раз отмечался раболепскими высказываниями в адрес Владимира Путина, не смог перейти в клуб НХЛ "Анахайм Дакс". Одной из причин неофициально называется участие спортсмена в движении Putin Teem.

"В эти выходные Ковальчук был в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе. Я знаю, что "Анахайм Дакс" не претендует на Илью по двум причинам: это потолок зарплат и клубная философия по отношению к игрокам из России. "Дакс" не являются той командой, которая выходит на российский рынок игроков", — заявил авторитетный американский журналист Эллиотт Фридман.

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Тема
НХЛ
Персона
Илья Ковальчук
Место
США
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