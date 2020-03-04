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4 марта • обновлено в 16:53
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Хоккейный клуб "Донбасс" поздравил женщин с 8 Марта

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Накануне Международного женского дня представители хоккейного клуба "Донбасс" и благотворительного Фонда Бориса Колесникова поздравили женщин Донетчины с наступлением весны.

Хоккейный клуб "Донбасс" поздравил женщин с 8 Марта

Хоккеисты и благотворители посетили учебные заведения и медицинские учреждения региона и лично поздравили женщин, которые трудятся в сфере образования и здравоохранения. Подарки получили более 9 000 сотрудников в Дружковке, Краматорске, Покровске, Константиновке, Славянске, Святогорске, Николаевке, Покровском и Константиновском районах.

"Сегодня у нас особенное мероприятие, посвященное 8 Марта. Первый весенний праздник по праву принадлежит женщинам − матерям, любимым, труженицам. Они наполняют нашу жизнь теплом и смыслом, вносят неоценимый вклад в развитие нашего региона и всей Украины. Я желаю всем женщинам солнечного настроения, красоты, оптимизма, мира; встречать каждый день с радостью, уверенностью и спокойствием", – говорит президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников.

Хоккейный клуб "Донбасс" поздравил женщин с 8 Марта

Гостям из хоккейного клуба и благотворительного Фонда были рады в каждом учреждении.

"В этот первый праздник наступившей весны нам очень приятно получить поздравления и сладкие наборы от наших давних друзей, которыми являются благотворители и спортсмены. Мы услышали от них много чудесных и теплых слов, пожеланий. Благодарим меценатов за их заботу, внимание и чудесное настроение!", – рассказывает Татьяна Шишимарева, директор Центра первичной медико-санитарной помощи Константиновского горсовета.

Хоккейный клуб "Донбасс" поздравил женщин с 8 Марта

Напомним, хоккейный клуб "Донбасс" и Фонд Бориса Колесникова традиционно в День святого Николая поздравляют детей Донетчины с новогодними праздниками и дарят сладкие подарки, а в День знаний вручают тысячам первоклассников области фирменные рюкзаки со школьными принадлежностями.

Хоккейный клуб "Донбасс" поздравил женщин с 8 Марта

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тег
ХК Донбасс
Источник
Источник: УХЛ
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