ХК "Донбасс" обыграл "Днепр" в четвертом матче финала УХЛ

В Херсоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Днепром" и "Донбассом". Первый матч серии остался за херсонцами, однако затем дончане одержали две победы подряд и вышли вперёд.

Традиционно, встречи "Днепра" и "Донбасса" отличаются малой результативностью, большим количеством борьбы и тактических тренерских решений. Не стала исключением и сегодняшняя игра.

Без малого 53 минуты команды искали свои шансы у чужих ворот, вынуждая соперника ошибиться. Открыть счёт в матче удалось Виктору Захарову – обыгравшись с Евгением Никифоровым, капитан дончан кистевым броском "пробил" на мгновение потерявшего концентрацию Олега Петрова. Эта шайба стала четвёртой для форварда "Донбасса" в финальной серии плей-офф.

Незадолго до финальной сирены "Днепру" удалось закрепиться вблизи чужих ворот, и Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера. Однако забросить Богдану Дьяченко у херсонцев не получилось, зато отметился Виталий Лялька – нападающий "Донбасса" доехал до чужой синей линии, и установил счёт 0:2.

За 11 секунд до конца третьего периода Илья Декало подставил клюшку под бросок Кирилла Бондаренко, и отправил шайбу за спину Богдана Дьяченко. Однако времени сравнять счёт у "щук" уже не оставалось – победа 2:1 позволила "Донбассу" сделать счёт в серии 3:1 в свою пользу.

Пятый матч финальной серии плей-офф чемпионата состоится в Дружковка 12 апреля. Начало встречи в 18:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

"Днепр" - "Донбасс" 1:2 (0:0; 0:0; 1:2)

Шайбы: 0:1 Захаров (Никифоров, Разумов - больш.), 41:33. 0:2 Лялька (Коренчук, Романенко - пустые ворота), 58:37. 1:2 Декало (Янишевский, Бондаренко - шестой полевой), 59:49.

Днепр: Петров; Белоусов (А) - Шулешов, Афанасьев - Пугачёв, Матвиенко - Декало, Зык - Матусевич; Черемнов - Ромащенко (А) - Жвачкин (К), Бондаренко - Дунаев - Янишевский, Коваленко - Сирченко - Макарицкий, Целогородцев - Брага - Тимченко.

Донбасс: Дьяченко; Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Жовнир - Григорьев, Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Никифоров, Кирющенков - Карпенко - Костиков, Мостовой - Воронин - Денискин.

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