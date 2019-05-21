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Где смотреть онлайн хоккей Швеция – Россия: расписание трансляций чемпионата мира

32.8тЧитать материал на украинском

Сборная России по хоккею в заключительном матче группового турнира чемпионата мира 2019 года, который проходит в Братиславе и Кошице, сразится с командой Швеции.

Встреча подопечных Ильи Воробьева с действующими на сегодня чемпионами мира пройдет на арене "Ондрей Непела Арена" в столице Словакии во вторник, 21 мая. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Швеция – Россия. Начало – в 21:15 по киевскому времени.

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Россия – Швеция

Россия – Швеция

Чемпионат.com

Увидеть принципиальное противостояние на ТВ можно будет в эфире телеканала XSPORT. Кроме того, прямую трансляцию из Братиславы запланировали российский Первый канал и белорусский вещатель "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России угодила в скандал на чемпионате мира по хоккею после того, как устроила попойку в одном из ресторанов Братиславы.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
Тег
сборная России по хоккею
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