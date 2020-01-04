Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею U-20: расписание трансляций

Сборная России сыграет против сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ), который проходил в чешских городах Острава и Тршинец.

Молодежная сборная России по хоккею

Решающий матч молодежного мундиаля состоится в воскресенье, 5 января. Начало в 20:00 по киевскому времени (21:00 мск).

Прямая телетрансляция будет организована российским "Первым каналом", а также украинским Xsport.

Кроме того, показ финала состоится на "Матч ТВ", "Матч! Игра" и "Беларусь 5". Также смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Канада .

Напомним, что в субботу, 4 января, хоккейная сборная России в драматичном полуфинале МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

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