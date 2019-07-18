Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в открытую выступил против главы РФ Владимира Путина.

"Думаю, он уже не понимает, где — хорошо, где — плохо, Мне кажется, ему психологически уже не так просто трезво оценивать ситуацию. Много людей, которые говорят ему что-то и подводят его к решениям. Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты разве будешь видеть свои ошибки?", - заявил Панарин в эфире Youtube-каналу "Всему Головин" в YouTube.

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"Путин засиделся у власти. Мне не нравится беззаконие. Человек 19 лет у власти и никак в законе мы не выросли. Многие воспримут, что я агент, но это мое мнение. За него голосуют, потому что нет свободы слова, каналов, которые рассказали б правду. Я бы хотел чтоб любые изменения произошли, куда-то двинуться. Времени прошло уже достаточно и люди сами должны понять, кто прав. Наша главная ошибка, что все думают: "Лучше Владимира Владимировича у нас никого нет". Но это же бред. У нас сколько миллионов в стране, и нет ни одного такого человека? И лучше есть, по-любому, – сказал Панарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Артемий Панарин возмущенно высказался против беспредела властей на митинге в Москве за свободный интернет.

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