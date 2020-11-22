"Днепр" благодаря ударному первому периоду обыграл "Ледяных Волков"

21 ноября, в Броварах состоялся стартовый поединок десятого тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч между "Ледяными Волками" и херсонским "Днепром".

Если прошлая очная встреча между этими клубами завершилась минимальной победой "щук", то в этот раз они решили довести счет до более уверенного. Таким образом, еще до экватора перового периода хозяева площадки "горели" 0:3 и были вынуждены отыгрываться. Шайбы на свой счет за первые 20 минут встречи записали Каракулько, Вишняков и Дорофеев.

В отличие от первого периода, во втором "Ледяные Волки" смогли показать зубы. По ходу следующих 20 минут встречи команды дважды обменялись заброшенными шайбами. Сначала на гол от Воробьева результативно ответил Сурин, а под завесу периода на шайбу от Гасникова через 40 секунд киевляне ответили голом Панкова.

В заключительном отрезке встречи "Ледяные Волки" смогли отыграть еще одну шайбу усилиями Кирилла Фроленко, но на большее у киевлян не хватило сил. В свою очередь, "щуки" в третьем периоде так и не смогли прошить Стельмаха и матч завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.

"Ледяные Волки" - "Днепр" 5:3 (0:3, 2:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 Каракулько (Зайцев, Крысанов), 04:37; 0:2 Вишняков (Макаров, Воробьев, больш.), 05:13; 0:3 Дорофеев (Декало, Зайцев), 06:32; 0:4 Воробьев (Афанасьев, Гасников, больш.), 21:32; 1:4 Сурин (Панков), 27:30; 1:5 Гасников (Афанасьев, Воробьев), 38:48; 2:5 Панков (Черемнов, Сурин), 39:24; 3:5 Фроленко (Шабанов, Шапиро), 47:56;

Ледяные Волки: Макаренко (Стельмах); Жигалов - Моксунен, Фолтин - Лучников, Неверов (А) - Фроленко, Карпов - Сысоев; Кича - Сурин - Панков (А), Шабанов (К) - Шапиро - Маландин, Абаджян - Андрющенко - Черемнов, Булах - Борисов - Болотин.

Днепр: Петров (Гурко); Дорофеев - Декало, Афанасьев (А) - Макаров (К), Ратушный - Матусевич; Швецов - Крысанов - Зайцев, Воробьёв - Гасников - Вишняков, Брага - Чернышенко - Каракулько, Панасенко - Ганута.