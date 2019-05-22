Чемпионат мира по хоккею: определились пары 1/4 финала

На чемпионате мира по хоккею, который в эти проходит в словацких Кошице и Братиславе, определились все участники четвертьфиналов.
По завершению группового турнира, победителями которого стали сборные Канады и России, сформировались пары первой стадии плей-офф. За выход в полуфинал 23 мая поспорят:
16:15. Канада – Швейцария (1)
16:15. Россия – США (2)
21:15. Финляндия – Швеция (3)
21:15. Чехия – Германия (4)
Отметим, что согласно сетке плей-офф в битвах за финал сойдутся победители первого и четвертого матчей, а также второго и третьего.
Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие, которое завершилось первым за 11 лет вылетом из элитного дивизиона сборной Франции.
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