Чемпионат мира по хоккею: определились пары 1/4 финала

На чемпионате мира по хоккею, который в эти проходит в словацких Кошице и Братиславе, определились все участники четвертьфиналов.

По завершению группового турнира, победителями которого стали сборные Канады и России, сформировались пары первой стадии плей-офф. За выход в полуфинал 23 мая поспорят:

16:15. Канада – Швейцария (1)

16:15. Россия – США (2)

21:15. Финляндия – Швеция (3)

21:15. Чехия – Германия (4)

Отметим, что согласно сетке плей-офф в битвах за финал сойдутся победители первого и четвертого матчей, а также второго и третьего.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие, которое завершилось первым за 11 лет вылетом из элитного дивизиона сборной Франции.

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