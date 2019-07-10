"Адовый трэш" в сборной РФ вызвал агонию у россиян

Новая кандидатура главного тренера сборной России по хоккею вызвала бурную реакцию у местных болельщиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Илью Воробьева, возглавлявшего национальную команду с апреля 2018 года, сменит Алексей Кудашов.

При этом, подчеркнул источник, состав тренерского штаба останется неизменным.

"В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды", — сказал собеседник агентства.

Российские фанаты бурно отреагировали на такую неожиданную рокировку. Болельщики разочарованы новым наставником, считая, что это замена "шила на мыло".

"Логику руководства российского хоккея понять трудно так же, как поверить в то, что в КХЛ будет конкуренция. Тупо шило на мыло", "Это какой-то адовый трэш! Те же лица, только смена названий и должностей. Почему мне это "непотопляемого" Мутко напоминает?", - возмущаются юзеры.

Новости Сын легендарного российского голкипера зарезал мать и получил ножом в грудь от брата

Напомним, что 26 мая сборная России по буллитам обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею.

После этого президент Федерации хоккея России заявил, что главного тренера никто менять не будет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!