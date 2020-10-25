Хабиб внезапно завершил карьеру: спортивные итоги 24 октября

Хабиб "задушил" Гэтжи на UFC 254 и сенсационно завершил карьеру, а украинки-красавицы выиграли чемпионат мира по фитнесу.

Кроме того, Цыганык рассказал, как Луческу очень сильно "нашвырял" футболистам "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 24 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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