Гассиев сказал, кто победит в бою Усик - Поветкин спортивные итоги 16 марта

Гассиев дал прогноз на бой Усик - Поветкин и украинки завоевали "бронзу" на ЧМ по биатлону. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 16 марта.
Кроме того, легендарный чемпион оценил шансы Усика в супертяжах, а Ломаченко готов пойти на серьезный шаг ради топового боя. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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