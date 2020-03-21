Главная Новости
21 марта • обновлено в 09:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Футбольную журналистку отстранили от работы из-за сексуальности: итоги спорта 20 марта

Читать материал на украинском

Пресс-атташе сербской команды отстранили от работы из-за сексуальной внешности, а известный волейболист сделал предупреждение украинцам из-за коронавируса

Спортжурналистку отстранили из-за сексуальности: итоги 20 марта

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события пятницы, 20 марта.

Кроме того, подруга футболиста "Динамо" Дубинчака снялась обнаженной и теннисист Стаховский снова наехал на Гвоздика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Пресс-атташе сербской команды отстранили от работы из-за сексуальной внешности

Как в Италии: известный волейболист сделал предупреждение украинцам из-за коронавируса

Подруга футболиста "Динамо" Дубинчака снялась обнаженной

Теннисист Стаховский снова наехал на Гвоздика

Немецкий чемпион мира высмеял Россию

Перенос Евро-2020: УЕФА сообщил о неожиданном решении по турниру

Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса

Украинский игрок рассказал о подставе россиян во время коронавируса

Экс-наставник сборной Украины по биатлону Прокунин угодил в скандал

Немецкий вирусолог дал неутешительный прогноз о возвращении футбола

Двое спортивных журналистов умерли от коронавируса в Испании

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
АПЛ - первый турнир, который возобновит сезон 2019/20
2.00 Сделать ставку
Месси забьет первый гол после карантина быстрее чем Роналду
1.66 Сделать ставку
После окончания летнего трансферного окна 2020 года Месси останется в Барселоне
1.04 Сделать ставку
Реал Сосьедад (Аднан Янузай)
VS
Атлетико Мадрид (Маркос Льоренте)
Тотал больше 6
1.72 Сделать ставку
Севилья (Серхио Регилон)
VS
Атлетик Бильбао (Горка Гурусета)
Победа Севильи (Серхио Регилона)
2.15 Сделать ставку
Dignitas
VS
Cloud9
Победа Cloud9 за коэффициент в 2,15
2,15 Сделать ставку
Envy
VS
MIBR
Победа MIBR
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
ENCE
Победа Astralis на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
NiP
VS
Godsent
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку