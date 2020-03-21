Футбольную журналистку отстранили от работы из-за сексуальности: итоги спорта 20 марта

Пресс-атташе сербской команды отстранили от работы из-за сексуальной внешности, а известный волейболист сделал предупреждение украинцам из-за коронавируса
OBOZREVATEL представляет главные спортивные события пятницы, 20 марта.
Кроме того, подруга футболиста "Динамо" Дубинчака снялась обнаженной и теннисист Стаховский снова наехал на Гвоздика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Пресс-атташе сербской команды отстранили от работы из-за сексуальной внешности
Как в Италии: известный волейболист сделал предупреждение украинцам из-за коронавируса
Подруга футболиста "Динамо" Дубинчака снялась обнаженной
Теннисист Стаховский снова наехал на Гвоздика
Немецкий чемпион мира высмеял Россию
Перенос Евро-2020: УЕФА сообщил о неожиданном решении по турниру
Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса
Украинский игрок рассказал о подставе россиян во время коронавируса
Экс-наставник сборной Украины по биатлону Прокунин угодил в скандал
Немецкий вирусолог дал неутешительный прогноз о возвращении футбола
Двое спортивных журналистов умерли от коронавируса в Испании
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!