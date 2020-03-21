Футбольную журналистку отстранили от работы из-за сексуальности: итоги спорта 20 марта

Пресс-атташе сербской команды отстранили от работы из-за сексуальной внешности, а известный волейболист сделал предупреждение украинцам из-за коронавируса

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события пятницы, 20 марта.

Кроме того, подруга футболиста "Динамо" Дубинчака снялась обнаженной и теннисист Стаховский снова наехал на Гвоздика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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