Футболисты "Динамо" обманули Суркиса: спортивные итоги 16 августа

Игорь Суркис жестко обратился к игрокам "Динамо", заявив, что они его обманули. а украинский футболист сделал уникальный хет-трик в матче Лиги Европы
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 16 августа.
Кроме того, новый тренер "Динамо" рассказал о назначении и в "Динамо" сообщили о неожиданных деталях отставки Хацкевича. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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