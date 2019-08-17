Футболисты "Динамо" обманули Суркиса: спортивные итоги 16 августа

Игорь Суркис жестко обратился к игрокам "Динамо", заявив, что они его обманули. а украинский футболист сделал уникальный хет-трик в матче Лиги Европы

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Кроме того, новый тренер "Динамо" рассказал о назначении и в "Динамо" сообщили о неожиданных деталях отставки Хацкевича. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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