Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Футболисты "Динамо" обманули Суркиса: спортивные итоги 16 августа

1.9т Читать материал на украинском

Игорь Суркис жестко обратился к игрокам "Динамо", заявив, что они его обманули. а украинский футболист сделал уникальный хет-трик в матче Лиги Европы

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 16 августа.

Футболисты "Динамо" обманули Суркиса: спортивные итоги 16 августа

Кроме того, новый тренер "Динамо" рассказал о назначении и в "Динамо" сообщили о неожиданных деталях отставки Хацкевича. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Обманули!" Суркис жестко обратился к игрокам "Динамо"

Украинский футболист сделал уникальный хет-трик в матче Лиги Европы

"Через головы": новый тренер "Динамо" рассказал о назначении

"Его решение": в "Динамо" сообщили о неожиданных деталях отставки Хацкевича

"Убрать все": Михайличенко дал первый комментарий после назначения тренером "Динамо"

Космические долги? СМИ рассказали о серьезной проблеме футболиста "Динамо"

"Что за страна?" Легенда бокса сообщил, как Украина "заткнула за пояс" Россию

Украинский футболист сделал уникальный хет-трик в матче Лиги Европы

"Они туда лезут!" Экс-форвард "Динамо" раскрыл "страшную" правду о тренерах

"Именно в России": Фьюри сделал неожиданное заявление

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...