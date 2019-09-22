Футболист избил девушку железным прутом: спортивные итоги 21 сентября

Футболист три дня бил девушку железным прутом и заставил слизывать краску, а Усик устроил переписку с Поляковой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 21 сентября.

Кроме того, боец, не касаясь соперника, отправил его в глубокий нокаут и "Манчестер Сити" принял неожиданное решение по Зинченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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