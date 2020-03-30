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30 марта • обновлено в 19:30
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Заразить коронавирусом: команда Формулы-1 рассказала о странных намерениях

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Советник "Ред Булл" из Формулы-1 Хельмут Марко рассказал, что руководство команды раздумывало над тем, чтобы заразить коронавирусом своих пилотов, в том числе и россиянина Даниила Квята.

"У нас есть четыре пилота Формулы-1 и еще девять-десять юниоров. Мы хотели организовать лагерь, в котором все они смогли бы морально и физически пережить это мертвое время. Именно этот момент стал бы идеальным для того, чтобы заразиться", – заявил Марко в интервью изданию GPToday.

Хельмут Марко

Хельмут Марко

Esentially Sports

Он считает, что это помогло бы гонщикам лучшим образом подготовиться к старту трудного сезона.

"Все они являются сильными молодыми людьми с крепким здоровьем. Это помогло бы им подготовиться к началу этого трудного сезона. Тем не менее, идея была плохо воспринята в команде, поэтому от нее было решено отказаться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Формула-1 выступила с жестким заявлением по коронавирусу.

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Темы
Коронавирус Формула-1
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