Впервые в истории! В Формуле-1 установлен невероятный мировой рекорд

Механики Red Bull установили новый мировой рекорд по самой короткой продолжительности пит-стопа во время гонки чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1.

Достижение было оформлено во время Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне. Команде понадобилось всего 1,91 секунды, чтобы обслужить болид Пьера Гасли.

Red Bull на одну сотую улучшил достижение механиков из команды Williams, установленное в 2016 году на Гран-при Азербайджана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на исторический момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10-й этап Формулы-1 сезона 2019 года прошел в прошлые выходные в Англии и завершился победой местного пилота Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

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