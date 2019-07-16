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Впервые в истории! В Формуле-1 установлен невероятный мировой рекорд

1.9т Читать материал на украинском

Механики Red Bull установили новый мировой рекорд по самой короткой продолжительности пит-стопа во время гонки чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1.

Достижение было оформлено во время Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне. Команде понадобилось всего 1,91 секунды, чтобы обслужить болид Пьера Гасли.

Red Bull на одну сотую улучшил достижение механиков из команды Williams, установленное в 2016 году на Гран-при Азербайджана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на исторический момент.

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