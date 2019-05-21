Страшная авария и кома: умер легендарный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Бывший чемпион мира в автогонках класса Формула-1 Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет в столице Австрии Вене.

Об этом сообщили родные легендарного пилота, пишет ORF, в распоряжении которого оказалось письмо семьи Лауды.

Ники Лауда

Ники Лауда

"В глубокой печали мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно ушел из жизни в понедельник, 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения как спортсмена и предпринимателя остаются и останутся незабываемыми. Его неутомимый интерес к работе, его целеустремленность и мужество остаются образцом для подражания и стандартом для всех нас", – говорится в заявлении.

Лауда провел 13 сезонов в Формуле-1. В его активе 177 Гран-при, 25 побед на них и 54 подиума. Австрийский пилот становился чемпионом мира в 1975, 1977 и 1984 годах. Выступал за команды March, BRM, Ferrari, Brabham и McLaren.

Ники Лауда

Ники Лауда

В 1976-м году на Гран-при Германии, который проходил на трассе "Нюрбургринг", Лауда угодил в страшную аварию. Австрийский пилот на втором круге не справился с управлением и вылетел с трассы, а после удара об отбойник горящий автомобиль вновь оказался на трассе, где в него на высокой скорости врезались два пилота.

Лауду чудом вытащили из огня и госпитализировали с многочисленными ожогами. Пилот впал в кому, однако удивительным образом вернулся в сезон уже через шесть недели, пропустив лишь две гонки.

Ники Лауда

Австриец также основал собственную авиакомпанию Lauda Air, которая 6 апреля 2013 года прекратила совершать полеты.

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