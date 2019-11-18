Украина против России: УЕФА столкнулся с проблемой перед Евро-2020

Европейский футбольный союз (УЕФА) столкнулся с форс-мажорной ситуацией накануне жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2020 года.

По итогам отборочного турнира сборные Дании и России оказались в одной, второй, корзине посева. Однако для процедуры жеребьевки такое развитие событий невозможно, так как именно датчане и россияне являются хозяевами в квартете В первенства континента.

УЕФА УЕФА

Это означает, что УЕФА в ручном режиме должен изменить посев Дании или России. Организаторы либо поднимут скандинавов в первую корзину вместо Украины или Бельгии, которые не являются хозяевами турнира, либо опустят в посеве россиян. Решение будет принято накануне жеребьевки 30 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали шансы сборной Украины на победу в Евро-2020.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!