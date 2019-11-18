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19 ноября • обновлено в 00:49
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Украина против России: УЕФА столкнулся с проблемой перед Евро-2020

3.1т
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Европейский футбольный союз (УЕФА) столкнулся с форс-мажорной ситуацией накануне жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2020 года.

По итогам отборочного турнира сборные Дании и России оказались в одной, второй, корзине посева. Однако для процедуры жеребьевки такое развитие событий невозможно, так как именно датчане и россияне являются хозяевами в квартете В первенства континента.

Новости
Когда жеребьевка Евро-2020: в какой корзине Украина

УЕФА

УЕФА

УЕФА

Это означает, что УЕФА в ручном режиме должен изменить посев Дании или России. Организаторы либо поднимут скандинавов в первую корзину вместо Украины или Бельгии, которые не являются хозяевами турнира, либо опустят в посеве россиян. Решение будет принято накануне жеребьевки 30 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали шансы сборной Украины на победу в Евро-2020.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Теги
сборная России по футболу Сборная Украины по футболу
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