Стало известно о состоянии Шумахера после экспериментального лечения

Cемикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер был выписан из парижской больницы.

Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV, передает ТАСС. По данным журналиста, Шумахер покинул клинику еще в ночь с 11-го на 12 сентября.

Михаэль Шумахер

Декюжи заявил, что методика, по которой лечили Шумахера, не разглашается, но он предполагает, что использовались некие "экспериментальные методы".

Известно только, что бывшему гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. Журналист отметил, что подобное лечение должно благоприятно повлиять на организм Шумахера, в частности, на мозг.

Новости Названы возможные причины госпитализации Шумахера

О госпитализации Михаэля Шумахера стало известно 9 сентября. Он был доставлен в кардиологическое отделение больницы Жоржа Помпиду в Париже.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах.

В результате травмы головы после падения гонщик надолго был введен в состояние искусственной комы.

Спустя время состояние легендарного спортсмена улучшилось. В декабре 2018 года британская газета Daily Mail сообщила, что Михаэль больше не прикован к кровати, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и может самостоятельно дышать.

Семья Шуми не разглашает информацию о состоянии его здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября легендарный Шумахер был срочно госпитализирован — СМИ узнали подробности.

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