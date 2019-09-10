Шумахер тайно госпитализирован: спортивные итоги 9 сентября

Легендарный автогонщик Михаэль Шумахер был тайно госпитализирован в клинику в Париже, а на матче отбора Евро-2020 случился международный скандал.

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Кроме того, сборная Украины установила историческое достижение в отборе Евро-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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