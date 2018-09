На глазах у Путина: Гран-при России Формулы-1 превратился в ''траурную церемонию''

В воскресенье, 30 сентября, состоялся 15-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Российский Гран-при на автодроме в Сочи выиграл Льюис Хэмилтон из Mercedes, получив приз из рук Владимира Путина.

Британский пилот уверенно стартовал, не дав главному конкуренту из Ferrari его обогнать в первом повороте. Себастьян Феттель смог реабилитироваться лишь на 15-м круге, когда благодаря более раннему пит-стопу выехал на трассу перед Льюисом.

Спустя два круга Хэмилтон воспользовался преимуществом в скорости и опередил немца, сразу начав отрываться от соперника. Ближе к концу сражения Mercedes дал распоряжение Валттери Боттасу пропустить партнера по команде.

