6-кратный! Определился чемпион Формулы-1 2019 года

Лидер команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2019 года. Свое достижение британский пилот оформил на 19-м этапе в американском Остине.

Стартовав лишь с 5-й строчки, Хэмилтон удачно воспользовался проблемами конкурентов, и уже к середине гонки вышел на лидирующую позицию. В итоге Льюис уступил лишь партнеру по команде Валттери Боттасу.

Второго места оказалось достаточно, чтобы досрочно официально стать 6-кратным чемпионом мира.

Ferrari Гран-при США провалили. У Себастьяна Феттеля с самого старта возникли проблемы с подвеской и на 9-м круге она окончательно сломалось, вынудив его досрочно завершить выступление.

Шарль Леклер из-за слабой скорости финишировал четвертым.

20-й, предпоследний, этап Формулы-1 пройдет 17 ноября в бразильском Сан-Паулу.

Гран-при США

Гран-при США

Гран-при США

Гран-при США

Гран-при США

Гран-при США

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад в Мехико завершился восемнадцатый этап Формулы-1. Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес, выиграл Льюис Хэмилтон.

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