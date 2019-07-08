"Несет хорошее людям": экс-босс Формулы-1 признался в любви Путину

Бывший владелец Формулы-1 Берни Эккслтоун отметился прогибом перед президентом России Владимиром Путиным.

Британский бизнес-магнат заявил, что глава Кремля делает для людей только хорошие вещи, и должен руководить Европой.

Берни Экклстоун и Владимир Путин

"Если кто-то возьмет автомат и захочет пристрелить Путина, я встану перед ним. Он хороший парень. Он никогда не делал ничего, чтобы делало людям нехорошие вещи. Я бы хотел, чтобы он управлял Европой. У нас никого нет, поэтому хуже быть не может. Я не сторонник демократии. Вам нужен диктатор. Как диктатор вы говорите: "Это то, что я собираюсь сделать". При демократии это смягчается", – цитирует Экклстоуна издание The Times.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети было опубликовано видео реакции Владимира Путина на гимн Украины во время Европейских игр.

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