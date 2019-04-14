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Лучший гонщик России устроил аварию на Формуле-1

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Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя болидами на первом круге гонки Гран-при Формулы-1 в Китае.

Россиянин врезался в машины из McLaren. Обоим водителям впоследствии пришлось заехать на ремонт в боксы. Квят был наказан за опасное вождение проездом по пит-лейну.

В итоге российский пилот сошел на 43-м круге по техническим причинам.

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Персона
Даниил Квят
Место
КитайШанхай
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