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27 сентября • обновлено в 19:08
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Из-за Путина: у российского Сочи решили забрать этап Формулы-1

10.7т Читать материал на украинском

Российский этап гоночной серии Формула-1 могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург.

Проект автодрома в спорткомплексе "Игора Драйв"

Проект автодрома в спорткомплексе "Игора Драйв"

vk.com/igoradrive

По информации Daily Mail, эту идею поддержал Владимир Путин. Отмечается, что президент РФ готов обеспечить финансирование строительства новой трассы "Игора", которая будет расположена примерно в 24 километрах от города. Ожидается, что гонка на новой трассе может пройти уже в 2021 году.

Идею переноса также поддерживает компания Liberty Media, владеющая Формулой-1. По мнению руководства, Санкт-Петербург - более статусный город, чем Сочи.

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Гран-при России проходит в Сочи с 2014 года. По разным данным, только за право проведения Гран-при России каждый год из бюджета Краснодарского края выделяется от 40 до 59 млн долларов. Строительство трассы официально обошлось в 11 млрд рублей.

Ближайшее Гран-при России пройдет с 27-го по 29 сентября 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ferrari сделала золотой дубль на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре.

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Тема
Формула-1
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Так из-за Путина, или из-за того, что СПб более статусный? Х*хлы, вы даже новость не можете нормально передать. Д*билы.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Кастрюли, отбой, новость-фейк, такой вопрос даже не обсуждался)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
говорят изгой не настоящий!))
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