Где смотреть Гран-при Японии: расписание трансляций Формулы-1

12 октября состоится семнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Японии пройдет на знаменитой трассе в Судзуке.
Из-за супертайфуна "Хагибис", обрушившегося на побережье, директорат Формулы-1 принял решение отменить субботнюю квалификацию и перенести ее на воскресенье, 13 октября.
Maak kort kennis met Hagibis... #JapaneseGP pic.twitter.com/Tlq9LI6AiM— Venema, André (@AndreF1nl) October 12, 2019
Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".
Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.
Квалификация:
13 октября, 03:55 – "Матч ТВ"
Гонка:
13 октября, 07:50 – "Матч ТВ"
В записи: 19:35 - "Матч! Арена", 19:15 - "Setanta Sports Ukraine"
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября шестнадцатый этап Формулы-1 (Гран-при России) прошел на автодроме в Сочи и завершился победным дублем Mercedes.
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