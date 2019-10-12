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12 октября • обновлено в 11:22
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Где смотреть Гран-при Японии: расписание трансляций Формулы-1

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12 октября состоится семнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Японии пройдет на знаменитой трассе в Судзуке.

Из-за супертайфуна "Хагибис", обрушившегося на побережье, директорат Формулы-1 принял решение отменить субботнюю квалификацию и перенести ее на воскресенье, 13 октября.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Квалификация:

13 октября, 03:55 – "Матч ТВ"

Гонка:

13 октября, 07:50 – "Матч ТВ"

В записи: 19:35 - "Матч! Арена", 19:15 - "Setanta Sports Ukraine"

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Япония
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Написал заявление в СБУ за рекламу каналов страны-агрессора.
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