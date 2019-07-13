Где смотреть Гран-при Великобритании: расписание трансляций Формулы-1

В субботу и воскресенье, 13-14 июля, состоится десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Великобритании пройдет на автодроме Сильверстоун в Нортгемптоншире.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс+" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Квалификация:

13 июля, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports+". В записи: 23:00 "Setanta Sports+", 14 июля в 00:50 - "Матч! Арена".

Гонка:

14 июля, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports+". В записи: 15 июля 00:00 - "Матч! Арена".

НОВОСТИ О Шумахере сделали оптимистичное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня на автодроме Red Bull Ring в Шпилберге состоялся девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Впервые в сезоне на финише на 1-м месте оказался гонщик не из Mercedes.

О спорте и не только – в нашем Instagram!