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1 декабря • обновлено в 06:25
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Где смотреть Гран-при Абу-Даби: расписание трансляций Формулы-1

Где смотреть Гран-при Абу-Даби: расписание трансляций Формулы-1
Пилоты проведут сражение на необычной трассе
2.7т Читать материал на украинском

В этот уикэнд 30 ноября - 1 декабря состоится последний, двадцать первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Абу-Даби пройдет на автодроме Яс Марина в Объединенных Арабских Эмиратах.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Новости
Впервые в мире! В Формуле-1 установлен исторический рекорд

Квалификация:

30 ноября 14:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports" 2

В записи: в 22:40 – "Матч! Арена"

Гонка:

1 декабря 15:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2"

В записи: 20:15 - "Матч! Арена", 20:30 - "Setanta Sports Ukraine".

*Время указано киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад в Бразилии 20-й этап ознаменовался невероятной борьбой на последних кругах, и его в соцсетях успели заслуженно окрестить самым драматичным в сезоне.

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Автор
Максим Богданов
Место
ОАЭ Абу-Даби
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Украинский сайт рассказывает где смотреть формулу1.так каналы вражеские порох отключил
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