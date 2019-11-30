Где смотреть Гран-при Абу-Даби: расписание трансляций Формулы-1

В этот уикэнд 30 ноября - 1 декабря состоится последний, двадцать первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Абу-Даби пройдет на автодроме Яс Марина в Объединенных Арабских Эмиратах.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Квалификация:

30 ноября 14:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports" 2

В записи: в 22:40 – "Матч! Арена"

Гонка:

1 декабря 15:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2"

В записи: 20:15 - "Матч! Арена", 20:30 - "Setanta Sports Ukraine".

*Время указано киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад в Бразилии 20-й этап ознаменовался невероятной борьбой на последних кругах, и его в соцсетях успели заслуженно окрестить самым драматичным в сезоне.

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