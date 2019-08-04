Формула-1: Гран-при Венгрии завершился драматичной развязкой на последних кругах

На автодроме Хунагорирнг в городке Модьорд состоялся двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Венгрии драматично выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, обогнав Макса Ферстаппена из Red Bull на финише гонки.

Голландец накануне впервые в карьере выиграл квалификацию, уверенно стартовал, и не позволял Льюису Хэмилтону себя обогнать вплоть вплоть до 67-го круга.

На 40-х кругах британец был очень близок, чтобы выйти на первое место, но во время обгона вылетел за пределы трассы и вернулся в гонку вторым. Однако затем Хэмилтон удачно провел пит-стоп и смог за 6 кругов отыграть отставание в 10 секунд.

Третье место у Себастьяна Феттеля из Ferrari.

Тринадцатый этап Формулы-1 пройдет через 4 недели, 1 сентября в Бельгии.

Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля на мокром автодроме Хоккенхаймринг в Хоккенхайме в воскресенье, 28 июля, одиннадцатый этап Формулы-1 выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

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