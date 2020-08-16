Хэмилтон побил "вечный" рекорд Шумахера

На испанском автодроме Каталунья состоялся шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Испании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Британец уверенно выиграл старт, лидировал всю гонку и приехал первым, в 156-й раз заняв место на подиуме. По этому показателю действующий чемпион мира побил выдающееся достижение легендарного Михаэля Шумахера, которое держалось более 20 лет.

Вторую строчку занял лидер Red Bull Макс Ферстаппен. Еще один представитель Mercedes Валттери Боттас финишировал третьим.

Себастьен Феттель

Льюис Хэмилтон

Серхио Перес

Старт Гран-при Испании

Стартовая решетка Гран-при Испании

Следующий этап пройдет через 2 недели в Бельгии на легендарной трассе Спа-Франкоршам.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Гран-при 70-летия, который впервые в истории Ф-1 в названии не содержал географической привязки, сенсационно выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

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