Гран-при Формулы-1 был омрачен смертельной трагедией

На легендарном автодроме Спа-Франкоршам завершился тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
Гран-при Бельгии выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, добыв первую победу в своей карьере.
Гонка была омрачена смертельной трагедией и прошла в гнетущей атмосфере. Днем ранее на этой же трассе в заезде Формулы-2 погиб действующий чемпион Формулы-3 Антуан Юбер.
Гран-при Бельгии
Старт, перед которым прошла минута молчания в память о французе, ознаменовался серьезным замесом, стоившим места лидеру Red Bull. Макс Ферстаппен очень оптимистично пошел в первый поворот, где его задел Кими Райкконен.
Шарль Леклер стартовал с первого места и лидировал до 17-го круга, когда отличная тактика Ferrari позволила Феттелю раньше всех заехать за новыми шинами и вернуться лидером. Однако затем на машине немца начались проблемы с резиной, которые в итоге стоили ему подиума.
Второе место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes. Его напарник Валттери Боттас расположился на третьей строчке.
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Ш.Леклер
|Ferrari
|1
|2. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+0.981
|1
|3. В.Боттас
|Mercedes
|+12.585
|1
|4. С.Феттель
|Ferrari
|+26.422
|2
|5. А.Элбон
|Red Bull
|+81.325
|1
|6. С.Перес
|Racing Point
|+84.448
|1
|7. Д.Квят
|Toro Rosso
|+89.657
|1
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+106.639
|2
|9. П.Гасли
|Toro Rosso
|+109.168
|1
|10. Л.Стролл
|Racing Point
|+109.838
|2
|11. Л.Норрис
|McLaren
|сход
|1
|12. К.Магнуссен
|Haas
|+1 круг
|1
|13. Р.Грожан
|Haas
|+1 круг
|1
|14. Д.Риккардо
|Renault
|+1 круг
|1
|15. Д.Расселл
|Williams
|+1 круг
|1
|16. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 круг
|3
|17. Р.Кубица
|Williams
|+1 круг
|1
|18. А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|сход
|1
Лучший круг: Себастьян Феттель (Ferrari) 1:46.409 (36 круг)
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|1
|авария
|К.Сайнс
|McLaren
|3
|мех.проблемы
Положение в чемпионате : Личный зачет
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|=
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|268
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|203
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|181
|=
|4. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|169
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|157
|=
|6. П.Гасли
|Red Bull Toro Rosso Honda
|65
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|58
|8. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|33
|9. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|31
|10. А.Элбон
|Aston Martin Red Bull Racing
|26
|11. Л.Норрис
|McLaren F1 Team
|24
|12. Д.Риккардо
|Renault F1 Team
|22
|13. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|21
|=
|14. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|21
|15. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|19
|16. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|18
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|8
|=
|18. А.Джовинацци
|Alfa Romeo Racing
|1
|=
|19. Р.Кубица
|Williams Racing
|1
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|471
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|326
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|254
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|82
|=
|5. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|51
|=
|6. Renault F1 Team
|Renault
|43
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|40
|8. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|32
|=
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|26
|=
|10. Williams Racing
|Mercedes
|1
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа на автодроме Хунагорирнг в городке Модьорд состоялся двенадцатый этап.
Гран-при Венгрии драматично выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, обогнав Макса Ферстаппена из Red Bull на финише гонки.
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