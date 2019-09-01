Гран-при Формулы-1 был омрачен смертельной трагедией

На легендарном автодроме Спа-Франкоршам завершился тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Бельгии выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, добыв первую победу в своей карьере.

Гонка была омрачена смертельной трагедией и прошла в гнетущей атмосфере. Днем ранее на этой же трассе в заезде Формулы-2 погиб действующий чемпион Формулы-3 Антуан Юбер.

Гран-при Бельгии

Старт, перед которым прошла минута молчания в память о французе, ознаменовался серьезным замесом, стоившим места лидеру Red Bull. Макс Ферстаппен очень оптимистично пошел в первый поворот, где его задел Кими Райкконен.

Шарль Леклер стартовал с первого места и лидировал до 17-го круга, когда отличная тактика Ferrari позволила Феттелю раньше всех заехать за новыми шинами и вернуться лидером. Однако затем на машине немца начались проблемы с резиной, которые в итоге стоили ему подиума.

Второе место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes. Его напарник Валттери Боттас расположился на третьей строчке.

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии

Результаты гонки Пилот Команда Время Пит 1. Ш.Леклер Ferrari 1 2. Л.Хэмилтон Mercedes +0.981 1 3. В.Боттас Mercedes +12.585 1 4. С.Феттель Ferrari +26.422 2 5. А.Элбон Red Bull +81.325 1 6. С.Перес Racing Point +84.448 1 7. Д.Квят Toro Rosso +89.657 1 8. Н.Хюлкенберг Renault +106.639 2 9. П.Гасли Toro Rosso +109.168 1 10. Л.Стролл Racing Point +109.838 2 11. Л.Норрис McLaren сход 1 12. К.Магнуссен Haas +1 круг 1 13. Р.Грожан Haas +1 круг 1 14. Д.Риккардо Renault +1 круг 1 15. Д.Расселл Williams +1 круг 1 16. К.Райкконен Alfa Romeo +1 круг 3 17. Р.Кубица Williams +1 круг 1 18. А.Джовинацци Alfa Romeo сход 1 Лучший круг: Себастьян Феттель (Ferrari) 1:46.409 (36 круг) Причины сходов Пилот Команда Кругов Причина М.Ферстаппен Red Bull 1 авария К.Сайнс McLaren 3 мех.проблемы Положение в чемпионате : Личный зачет Пилот Страна Команда Очки = 1. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 268 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 203 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 181 = 4. С.Феттель Scuderia Ferrari 169 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 157 = 6. П.Гасли Red Bull Toro Rosso Honda 65 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 58 8. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 33 9. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31 10. А.Элбон Aston Martin Red Bull Racing 26 11. Л.Норрис McLaren F1 Team 24 12. Д.Риккардо Renault F1 Team 22 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 21 = 14. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 21 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 19 16. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 18 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 8 = 18. А.Джовинацци Alfa Romeo Racing 1 = 19. Р.Кубица Williams Racing 1 Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов Команда Мотор Очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 471 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 326 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 254 = 4. McLaren F1 Team Renault 82 = 5. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 51 = 6. Renault F1 Team Renault 43 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 40 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 32 = 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 26 = 10. Williams Racing Mercedes 1

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа на автодроме Хунагорирнг в городке Модьорд состоялся двенадцатый этап.

Гран-при Венгрии драматично выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, обогнав Макса Ферстаппена из Red Bull на финише гонки.

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