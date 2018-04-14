Ferrari уйдет из Формулы-1: названо условие

Глава Ferrari Серджо Маркьонне подтвердил, что команда рассматривает возможность ухода из чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

"Если поступят предложения, которые будут конкурировать с Формулой-1, то Ferrari выйдет из этих гонок. Пока мы работаем с Liberty Media, чтобы найти приемлемые решения. У нас было предложение от них десять дней назад, мы ждем деталей, чтобы сделать выбор в интересах команды. Мы можем искать и альтернативные решения. Это не угроза, но это и не означает, что мы ничего не делаем в этом направлении", – цитирует F1i Маркьонне.

Ранее Маркьонне предупреждал, что Ferrari покинет королевские автогонки, если новые владельцы Ф1 не будут учитывать интересы команд при формировании регламента.