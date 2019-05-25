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Экс-жена капитана "Динамо" показала откровенное фото, которое удалил даже Instagram

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Супруга бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка устроила настоящую войну с социальной сетью из-за своего откровенного фото.

Провокационный кадр из ресторана на Днепровской набережной Киева Ирина выложила у себя на странице в Instagram, однако фотография была удалена модераторами.

"Instagram удалил мою фотку🤷🏼‍♀️ 😃 но я не сдаюсь 😄😎 Всем добрый вечер 😘", - похвасталась снимком девушка

Отметим, что Ирина Морозюк не раз отмечалась провокационными фото.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Новости
Пристегнитесь! Жена экс-капитана "Динамо" выложила фото с голой грудью

Напомним, что весной прошлого года Ирина снялась в откровенной рекламе собственного бренда одежды. Эротический клип девушка также опубликовала у себя в Instagram.

Ранее жена лидера "Динамо" произвела фурор в Instagram снимком без нижнего белья.

Кроме того, где Ирина в сексуальном бикини набивает мяч, а затем эффектно останавливает его на шее, очаровало поклонников.

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Ирина Морозюк
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Тарас Бор
Тарас Бор
Какая мерзость,госпадя.
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