Усик унизили в России: спортивные итоги 26 октября

Россиянин Бетербиев во время интервью унизительно отозвался о способностях Усика, а Зозуля забил победный супергол. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 26 октября.
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