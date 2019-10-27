Усик унизили в России: спортивные итоги 26 октября

Россиянин Бетербиев во время интервью унизительно отозвался о способностях Усика, а Зозуля забил победный супергол. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 26 октября.

Кроме того, "громкий трансфер "Шахтера" вызвал грандиозное разочарование болельщиков и украинский боксер забил американца в чемпионском бою. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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