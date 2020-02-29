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29 февраля • обновлено в 23:43
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"Зозуля - коммунист!" Испанские фанаты устроили травлю украинцу во время матча

1.7т
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Болельщики "Райо Вальекано" в гостевом матче второго дивизиона чемпионата Испании по футболу портив "Альбасете" скандировали "Зозуля – коммунист".

Перед матчем организаторы сообщали, что поединок посетят около 150 фанов "Райо". В следствии это на стадионе были усилены меры безопасности. К охране прравопорядка привлечена полицию.

Сам украинский нападающий "Альбасете" вышел в стартовом составе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Тег
Альбасете
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Они ошибаются! Зачем они обижают коммунистов? Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ!
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