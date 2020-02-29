"Зозуля - коммунист!" Испанские фанаты устроили травлю украинцу во время матча

Болельщики "Райо Вальекано" в гостевом матче второго дивизиона чемпионата Испании по футболу портив "Альбасете" скандировали "Зозуля – коммунист".
Los aficionados del Rayo Vallecano vuelven a la carga en Albacete: "Es comunista, Zozulya es comunista" (vía @tjcope) https://t.co/SJ2C4W5dps— ElDesmarque (@eldesmarque) February 29, 2020
Перед матчем организаторы сообщали, что поединок посетят около 150 фанов "Райо". В следствии это на стадионе были усилены меры безопасности. К охране прравопорядка привлечена полицию.
Сам украинский нападающий "Альбасете" вышел в стартовом составе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2017-го Зозуля перешел в "Райо Вальекано".
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.
7 февраля "Райо Вальекано" за этот инцидент получил штраф в 18 тысяч евро, а также частичное закрытие трибун на двух ближайших домашних матчах.
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