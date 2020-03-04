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4 марта • обновлено в 20:27
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Зозуле пришлось извиниться за "унизительные слова украинской прессе"

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Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля принес извинения за свой комментарий в Испании прессе из Украины.

"К сожалению, меня неправильно поняли. Поэтому я хотел бы извиниться перед моими товарищами по "Альбасете". Все сказанные мной слова не соответствуют истории клуба и его эмблеме. Я также хотел бы извиниться перед людьми, которых оскорбили мои слова. Я не хотел никого унижать или оскорблять. Я часто слышу эти слова на футбольных полях, и я также считаю, что они должны быть исключены из футбола и спорта в целом. Каждый человек выбирает свой жизненный путь и решает, как ему жить. Никогда в жизни я не заявлял, что я против этого. Я извиняюсь еще раз. Я не хотел никого обидеть", - заявил Зозуля.

Речь идет о комментарии по ситуации со скандированию фанатами речевки "Зозуля – коммунист" в матче с "Райо Вальекано" (1:1). После игры украинец сказал: "Фаны "Райо" называли меня фашистом, нацистом, расистом, коммунистом. Жду, когда назовут геем".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Теперь даже трансгендеры будут орать ,что Зозуля фашист,Не прёт шароварнику.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Признайся уже , что голубок, и тебя на руках будут носить.
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