Злейший враг: Хачериди, показавший россиянам флаг Украины, продолжит карьеру в РФ

Бывший защитник киевского Динамо" Евгений Хачериди продолжит карьеру в чемпионате России.

По данным издания Football.ua, новым клубом украинского футболиста станет московский ЦСКА. Хачериди уже согласовал сделку с "армейцами". Ему осталось пройти лишь медицинское обследование. К представителю российской Премьер-лиги Хачериди переберется на правах свободного агента.

Последним клубом Хачериди был ПАОК. К грекам игрок присоединился прошлым летом, перейдя из киевского "Динамо". Впрочем, стать основным игроком "двуглавых орлов" центрбеку не удалось. Хачериди на протяжении сезона принял участие лишь в 11 матчах.

Евгений Хачериди "Спорт-Экспресс"

Отметим, что летом минувшего года Хачериди отметился тем, что в Москве показал украинскую символику фанатам злейшего врага ЦСКА – московского "Спартака". После матча Лиги чемпионов Евгений продемонстрировал ультрас щитки с изображением флага Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский резко высказался против критики украинских игроков, которые во время войны с Россией преходят в команды из РФ.

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