Зинченко рассказал о тяжести травмы и назвал сроки восстановления

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко уверен, что сможет через неделю вернуться к полноценным тренировкам.

Александр Зинчнко

"Небольшое растяжение задней поверхности бедра. Я думаю, на восстановление уйдет около десяти дней. Пользуясь случаем, конечно же хотел бы поблагодарить болельщиков, за то что поддерживают меня, за теплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее. Первые дни будут держать холод, а уже через дней пять планирую начать беговую работу", – цитирует Зинченко телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко получил серьезное повреждение в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии и был вынужден покинуть поле уже на 19-й минуте. Эта травма вызвала настоящую панику среди местных болельщиков.

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