Зинченко остался без медали чемпиона Англии

Защитник английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко остался без золотой медали чемпиона английской Премьер-Лиги.

Свою награду игрок сборной Украины подарил родному дедушке, который живет на родине футболиста — в Радомышле Житомирской области. Именно туда Александр и приехал погостить в свой отпуск.

Фото с родственниками футболист выложил на своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко вместе со своим клубом стал обладателем Кубка Англии.

В финале "горожане" со счетом 6:0 обыграли "Уотфорд", а игрок сборной Украины вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

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