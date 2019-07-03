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Зинченко и еще 9 самых дорогих футболистов Украины: опубликован новый рейтинг

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Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de в летнее межсезонье обновил стоимость футболистов, выступавших в европейских лигах в сезоне-2018/2019.

Коснулась переоценка и украинских игроков, сообщает zbirna.com. На вершине рейтинга расположились сразу три исполнителя, которые с большим отрывом опережают остальных, - это представители английского чемпионата Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), а также динамовец Виктор Цыганков. Все трое оцениваются в 20 млн евро.

zbirna.com

zbirna.com

В ведущую пятерку попали игрок "Генка" Руслан Малиновский, которого уже скоро могут объявить новичком "Сампдории", и полузащитник "Шахтера" Марлос. Всего в топ-10 попали три игрока "оранжево-черных" и два футболиста "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали самый дорогой футбольный клуб мира.

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Александр ЗинченкоВиктор ЦыганковАндрей Ярмоленко
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