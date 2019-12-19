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19 декабря • обновлено в 13:10
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Зидан установил историческое достижение в матче "Барселона" – "Реал"

1.5т
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отметился достижением по итогам одного из центральных матчей года – "Барселона" – "Реал" (0:0) – в рамках чемпионата Испании.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

Зидан стал первым тренером в истории "Реала", который сумел не проиграть в первых пяти Эль-Класико на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

На домашнем стадионе "Барселоны" французский специалист одержал две победы и три раза сыграл вничью.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Реал - Барселона
Персона
Зинедин Зидан
Место
Испания Барселона
Теги
ФК Барселона Реал Мадрид
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