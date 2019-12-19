Зидан установил историческое достижение в матче "Барселона" – "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отметился достижением по итогам одного из центральных матчей года – "Барселона" – "Реал" (0:0) – в рамках чемпионата Испании.

Зинедин Зидан

Зидан стал первым тренером в истории "Реала", который сумел не проиграть в первых пяти Эль-Класико на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

На домашнем стадионе "Барселоны" французский специалист одержал две победы и три раза сыграл вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

каталонский клуб не сумел обыграть "Реал" на своем поле в перенесенном матче 10-го тура Примеры.

Во время и после матча в Барселоне произошли массовые беспорядки с участием радикалов и борцов за независимость Каталонии. В результате стычек с полицией пострадали 60 человек.

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