Жуткое нападение: соперник "Динамо" в ЛЕ столкнулся с серьезными проблемами

Футбольные матчи ближайшего тура чемпионата Греции отменены. Причиной этому стала забастовка арбитров из-за нападения на рефери, судившего матч соперника "Динамо" в Лиге Европы – "Олимпиакоса".

На неделе греческого судью Атанасиоса Цилоса избили неизвестные в масках. Из-за многочисленных травм головы и ног рефери пришлось госпитализировать. На данный момент здоровью арбитра ничего не угрожает, однако его коллеги обеспокоены произошедшим, ведь с 2009 года это уже 27-е нападение на судей в Греции, сообщает пресс-служба Суперлиги.

Цилос судил поединок 13-го тура чемпионата между "Ксанти" и "Олимпиакосом", который завершился ничейным результатом 1:1.

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Из-за массовой забастовки руководство соревнований приняло решение перенести поединки, которые должны были состояться 22 и 23 декабря, на более поздний срок. Таким образом, соперник украинцев наряду с остальными командами Суперлиги Греции временно останется без игровой практики.

Напомним, что киевское "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом" в плей-офф Лиги Европы. Первая игра состоится 14 февраля в Греции, а через неделю украинскую команду ожидает ответный поединок на НСК "Олимпийский".

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