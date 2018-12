Жуткое нападение: соперник "Динамо" в ЛЕ столкнулся с серьезными проблемами

Футбольные матчи ближайшего тура чемпионата Греции отменены. Причиной этому стала забастовка арбитров из-за нападения на рефери, судившего матч соперника "Динамо" в Лиге Европы – "Олимпиакоса".

На неделе греческого судью Атанасиоса Цилоса избили неизвестные в масках. Из-за многочисленных травм головы и ног рефери пришлось госпитализировать. На данный момент здоровью арбитра ничего не угрожает, однако его коллеги обеспокоены произошедшим, ведь с 2009 года это уже 27-е нападение на судей в Греции, сообщает пресс-служба Суперлиги.

Цилос судил поединок 13-го тура чемпионата между "Ксанти" и "Олимпиакосом", который завершился ничейным результатом 1:1.

Из-за массовой забастовки руководство соревнований приняло решение перенести поединки, которые должны были состояться 22 и 23 декабря, на более поздний срок. Таким образом, соперник украинцев наряду с остальными командами Суперлиги Греции временно останется без игровой практики.

Напомним, что киевское "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом" в плей-офф Лиги Европы. Первая игра состоится 14 февраля в Греции, а через неделю украинскую команду ожидает ответный поединок на НСК "Олимпийский".

Η Ντιναμό Κιέβου θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους "32" του UEFA Europa League. / @DynamoKyiv will be the opponent of Olympiacos in the 2018-19 @EuropaLeague round of 32.#olympiacos #UEL #UELdraw #OLYueldraw pic.twitter.com/1uzx0XqiJY